Подмосковье 02 февраля 2023, 17:28 «Благодарность за ваш героизм». Андрей Воробьев — о поддержке бойцов СВО в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: мы считаем своим долгом поддерживать бойцов СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье сплотилось для поддержки участников спецоперации на Украине. Власти считают своим долгом быть максимально вовлеченными и делать все необходимое для помощи военным. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с личным составом 21-й Софринской бригады. Их беседу транслировало радио Sputnik.

«За вашими плечами — подвиги»

Андрей Воробьев выразил благодарность участникам спецоперации на Украине за героизм и передал им новую экипировку. Он подчеркнул, что восхищается мужеством военных, и отдельно поздравил командира с присвоением звания Героя России.

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«Как говорится, мы время не выбираем — время выбирает нас. В те годы были одни вызовы, сегодня — другие. Я в вашем лице хочу всех наших героев поздравить, поблагодарить. Вы очень молодые, но за вашими плечами — большой опыт и большие поступки, подвиги», — отметил губернатор.

Участнику СВО с позывным Соболь, который получил тяжелые ранения, подарили автомобиль. Глава Подмосковья рассказал, что сам военный — человек скромный, поэтому о том, что дарить, пришлось узнавать у командира.

«Если позволят ребята, я бы хотел попросить командира — пусть вручит, чтобы субординацию соблюдать. Только не гоняй, пожалуйста», — добавил Андрей Воробьев.

«Спасибо, Андрей Юрьевич, век не забуду. Служу России и разведке», — ответил Соболь.

Протезы и реабилитация

Губернатор Московской области напомнил, что раненые участники спецоперации получают федеральные выплаты в зависимости от тяжести травм. Однако бывают случаи, когда бойцам для полного восстановления нужна серьезная медицинская помощь, в том числе психологическая, и протезы. В таких ситуациях могут помочь специалисты из Подмосковья.

«Если возникает какая-то дополнительная особенная ситуация, например с протезами (не секрет, что это важная тема), — мы участвуем», — сказал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Он привел пример, когда военным в одном из подмосковных госпиталей помогли с бионическими протезами. Другому молодому человеку восстанавливают связки, коленную чашечку.

«Мы работаем адресно. Если у кого-то какая-то проблема — говорите, будем работать с протезами. Может быть, добавить [денег] на бионические протезы, но многие отказываются и пользуются механическими. Может, какое-то восстановление, например психологическое. У нас есть клиники, очень рекомендуемые», — рассказал губернатор.

Помощь от жителей Подмосковья

Во время разговора с главой региона один из бойцов обратил внимание, что военные получают много гуманитарной помощи. Андрей Воробьев подтвердил, что и жители Московской области, и власти стараются поддерживать участников спецоперации и их семьи.

«Помогают кто чем может. Кто-то перечисляет на счет, чтобы что-то купили, кто-то покупает расходные материалы. У нас работают центры поддержки и волонтеры. Помогают главы городских округов. У главы Истры [Татьяны Витушевой] муж там (в зоне СВО — прим. ред.) находится», — сказал губернатор.

Телеканал «360»

Он добавил, что руководство Подмосковья считает своим долгом сделать все, чтобы военные получили заслуженную помощь. Например, правительство сотрудничает напрямую с Минобороны, чтобы бойцам было проще оформить и получить справки. Дети кадровых военных, мобилизованных и добровольцев бесплатно питаются в школах.

Это наш знак внимания, благодарность за ваш героизм, за вашу службу. Всех, кто сегодня выполняет этот долг. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Поддержка семей военнослужащих

Военнослужащие, особенно находясь в зоне спецоперации, хотят быть уверены, что дома их семьи обеспечены всем необходимым, отметил Андрей Воробьев. К каждому человеку и его близким хотят найти индивидуальный подход.

«Кто-то просит дополнительно о проезде бесплатном, питание в школах бесплатное. Не потому, что вы не можете заплатить, — вы все можете», — сказал глава Подмосковья.

Один из бойцов поблагодарил губернатора за встречу и внимание.

«Хочется выразить благодарность, Андрей Юрьевич, за то, что вы нашли время приехать к нам, за ваше активное участие в нашей жизнедеятельности. И также очень большие слова благодарности нашим женам, матерям, детям, которые, несмотря ни на что, ждут нас, а когда приезжаем, то очень сильно радуются», — поделился он.

Общение военных со школьниками

Сегодня особую роль играет патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Пушкино им занимается в том числе организация «Боевое братство», рассказал военный с позывным Соболь.

«Мы ведем работу по посещению школ, кадетских корпусов — так сказать, поднимаем морально-психологическое состояние нашего подрастающего поколения, чтобы ребята знали, что мужик должен защищать свою семью, Родину, родных и близких», — объяснил он.

Пресс-служба губернатора Московской области

Другой боец подчеркнул, что и младшее поколение активно помогает военным: отправляют свечи, шоколадки, письма, от которых у солдат наворачиваются слезы.

Андрей Воробьев рассказал, что дети действительно интересуются происходящим, задают вопросы. По поручению президента ордена начали вручать в школах, в присутствии детей военнослужащих.

«Спасибо нашим школьникам, что они тоже солидарны, что мы единое целое. По-другому нельзя», — подытожил губернатор.