Подмосковье 29 ноября 2022, 10:50 Свыше 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму в этом году

Читать 360tv в

Выплату на школьную форму в этом году получили 133 тысячи семей в Подмосковье. На эти цели выделили более 390 миллионов рублей, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Размер выплаты для многодетной семьи составляет три тысячи рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги „Скоро в школу“ один раз год на каждого школьника», — напомнила она.

Реклама

Кроме того, выплату 13 тысяч рублей могут получить семьи с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, а нуждающиеся родители первоклассников могут получить рюкзаки со всем необходимым для школы, рассказали в Минсоцразвития региона.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стройку детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут ежегодно получать помощь около 15 тысяч детей со всей страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».