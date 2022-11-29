29 ноября 2022, 10:50
Свыше 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму в этом году
Выплату на школьную форму в этом году получили 133 тысячи семей в Подмосковье. На эти цели выделили более 390 миллионов рублей, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
«Размер выплаты для многодетной семьи составляет три тысячи рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги „Скоро в школу“ один раз год на каждого школьника», — напомнила она.
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Кроме того, выплату 13 тысяч рублей могут получить семьи с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, а нуждающиеся родители первоклассников могут получить рюкзаки со всем необходимым для школы, рассказали в Минсоцразвития региона.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стройку детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут ежегодно получать помощь около 15 тысяч детей со всей страны.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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