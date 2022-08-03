Свыше 100 тысяч семей Подмосковья оформили выплату на питание ребенка

Денежную выплату на питание ребенка оформили 140 тысяч семей Подмосковья. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

По словам вице-губернатора, эта выплата — одна из самых востребованных мер поддержки в регионе.

«Ее могут получить беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет. Размер выплаты составляет от 400 до 1000 рублей», — рассказала Каклюгина.

Для того, чтобы получить поддержку, нужно подать электронное заявление, после чего выплата назначится автоматически. Срок рассмотрения заявок в этом году сократился с 10 до семи рабочих дней, добавила вице-губернатор. При этом жителям не нужно приходить в МФЦ.

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