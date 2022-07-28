Губернатор Подмосковья рассказал, как «цифра» упростила выписку из роддомов

В Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодым матерям даже не придется выходить из палаты роддома.

Глава региона напомнил, что раньше в перинатальных центрах женщине нужно было спуститься на первый этаж — там располагалось отделение ЗАГС. В нем выдавали 14 документов, в том числе свидетельство о рождении, ИНН, полис ОМС, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, а также прикрепляли к поликлинике и ставили в очередь в детский сад.

Сейчас, в принципе, это можно делать из палаты. Даже вниз спускаться не надо. Мы закрываем подразделения ЗАГС на первом этаже перинатальных центров, потому что все делается в «цифре» Андрей Воробьев губернатор Московской области.

«Помню, как у меня родилась дочь, и супруга меня отправила получать свидетельство о рождении. Честно говоря, для меня, человека, как я считал, занятого в то время, это было испытанием, потому что я пришел в ЗАГС — а там очередь», — вспомнил губернатор Подмосковья.

Заявление, в котором нашли ошибку, пришлось переписывать. Поход в Сбербанк для оплаты госпошлины тоже оказался неудачным — в банке был перерыв на обед. Весь процесс, признался Андрей Воробьев, запомнился надолго.

«Это лишь один из примеров, который знаком очень многим. Поэтому сейчас все, кто рождается в Подмосковье, [получают] все 14 услуг <…> По большому счету, такая возможность есть. Заполнять корешки и показывать приходный ордер в ЗАГС — это, конечно, рудимент», — сказал губернатор Московской области.

В регионе работает Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Андрей Воробьев заметил, что работающие в перинатальных центрах врачи уже предлагают роженицам описанные услуги.