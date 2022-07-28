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    28 июля 2022, 08:37

    Губернатор Подмосковья рассказал, как «цифра» упростила выписку из роддомов

    Андрей Воробьев: документы на ребенка в Подмосковье оформят прямо в палате роддома

    Александра Ломейко

    В Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодым матерям даже не придется выходить из палаты роддома.

    Губернатор Подмосковья рассказал, как «цифра» упростила выписку из роддомов

    Глава региона напомнил, что раньше в перинатальных центрах женщине нужно было спуститься на первый этаж — там располагалось отделение ЗАГС. В нем выдавали 14 документов, в том числе свидетельство о рождении, ИНН, полис ОМС, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, а также прикрепляли к поликлинике и ставили в очередь в детский сад.

    Сейчас, в принципе, это можно делать из палаты. Даже вниз спускаться не надо. Мы закрываем подразделения ЗАГС на первом этаже перинатальных центров, потому что все делается в «цифре»

    Андрей Воробьев

    губернатор Московской области.

    «Помню, как у меня родилась дочь, и супруга меня отправила получать свидетельство о рождении. Честно говоря, для меня, человека, как я считал, занятого в то время, это было испытанием, потому что я пришел в ЗАГС — а там очередь», — вспомнил губернатор Подмосковья.

    Заявление, в котором нашли ошибку, пришлось переписывать. Поход в Сбербанк для оплаты госпошлины тоже оказался неудачным — в банке был перерыв на обед. Весь процесс, признался Андрей Воробьев, запомнился надолго.

    «Это лишь один из примеров, который знаком очень многим. Поэтому сейчас все, кто рождается в Подмосковье, [получают] все 14 услуг <…> По большому счету, такая возможность есть. Заполнять корешки и показывать приходный ордер в ЗАГС — это, конечно, рудимент», — сказал губернатор Московской области.

    В регионе работает Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Андрей Воробьев заметил, что работающие в перинатальных центрах врачи уже предлагают роженицам описанные услуги.