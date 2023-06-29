Подмосковье 29 июня 2023, 10:50 Свыше 100 тысяч перенесших ковид жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса с начала года. Сделать это можно в поликлинике бесплатно по полису ОМС.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, углубленную диспансеризацию проводят в дополнение к обычной. Она позволяет выявить патологии, которые мог вызвать вирус.

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«С начала года углубленную диспансеризацию после COVID-19 прошли 115 тысяч жителей региона, а за все время — почти 380 тысяч переболевших», — сказала она.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщенности крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования. По необходимости пациентов направляют на второй этап — компьютерную томографию, ЭКГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее, чем через 60 дней после выздоровления. Записаться на нее можно на «Госуслугах», по телефону 122, через Telegram-бот или в медицинской организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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