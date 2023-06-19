Подмосковье 19 июня 2023, 12:51 Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев призвал усилить работу по сокращению дефицита врачей

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Главы городских округов Московской области подключились к решению вопроса дефицита врачей. Такая командная работа вместе с региональным Минздравом и правительством оказалась эффективной. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья заявил губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что накануне вопрос нехватки врачей в больницах он обсудил с первым заместителей председателя правительства Подмосковья Светланой Стригунковой и министром здравоохранения региона Алексеем Сапанюком. У них была беседа о шагах, которые помогут решить давнюю проблему.

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«Это возможно, когда работает вся команда Когда вместе с главными врачами, центром поиска в министерстве на помощь приходят еще и главы округов. Создавая условия, мы видим заметную и важную динамику», — заявил губернатор.

С начала этого года в Московскую область в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли для работы 47 специалистов. Все они получили единовременные выплаты в размере от 750 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Всего в этом году в Московскую область намерены привлечь для трудоустройства почти 250 медицинских работников. Для этого в регионе действуют различные программы, включая «Социальную ипотеку», выделение участков земли, компенсацию аренды жилья и другие.