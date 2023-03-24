Подмосковье 24 марта 2023, 13:49 Свыше 100 рабочих мест появится на заводе хлеба в Истре после реконструкции Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Дедовский хлеб» завершает реконструкцию логистического центра. С его помощью поставки в магазины будут проходить быстрее. На предприятии появится еще 100 рабочих мест.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, новый логистический центр позволит оптимизировать работу компании и быстрее доставлять продукцию на полки магазинов.

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«Тем самым конечный потребитель будет получать в короткие сроки свежую выпечку непосредственно с производства. Благодаря запуску логистического центра на площадке появится более 100 новых рабочих мест», — сказал он.

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В прошлом году «Дедовский хлеб» изготовил свыше 33 тысяч тонн изделий. Их продают в крупных торговых сетях региона, а на предприятии постоянно обновляют ассортимент и улучшают качество продукции. Сейчас на заводе активная стадия реконструкции — рабочие монтируют новую линию, которую откроют летом. На ней будут выпускать до 30 тонн тостового хлеба в сутки.

Первый этап реконструкции производства завершился в 2020 году. Тогда там установили три новые линии, которые позволили вдвое увеличить мощности завода.

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