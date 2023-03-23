Важное 23 марта 2023, 12:40 Андрей Воробьев: новый тепличный комплекс выведет Подмосковье на 1-е место по овощам в России

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Новый современный тепличный комплекс «Подмосковье» выведет Московскую область на первое место по овощам закрытого грунта к 2026 году. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал, навестив сотрудников предприятия «Эко-культура» в Воскресенске. Там выращивают только экологически чистые овощи.

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Сейчас Московская область на втором месте в России по овощам закрытого грунта. Регион стремительно поднялся на эту позицию за последние 10 лет — тогда он занимал только 36-ю.

Мы достроили первую очередь тепличного комплекса «Подмосковье», который к 2026 году выведет регион на первое место по овощам. Андрей Воробьев

По его словам, в Подмосковье в работе находится уже 12 крупных инвестиционных проектов этого профиля и свыше 220 гектаров закрытого грунта.

«Сегодня мы в Воскресенске, на предприятии „Эко-культура“. Здесь в теплице выращивают экологически чистые овощи. И это одно из крупнейших подобных предприятий в стране», — отметил Андрей Воробьев.

Тепличный комплекс «Подмосковье»

Новый тепличный комплекс «Подмосковье» станет знаковым для всей Московской области. Разрешение на его ввод выдадут уже в апреле, сообщил губернатор.

«Сможем увеличить производство овощей на 27 тысяч тонн в год. В регионе уже есть крупные объекты — в Луховицах, Кашире и на других территориях. Но здесь вводим сразу 35 гектаров закрытого грунта — для нас это рекорд», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Это будет первый этап строительства тепличного комплекса «Подмосковье», однако вслед за ним начнется второй, который завершат в 2025 году.

«Еще в планах — построить селекционно-семеноводческий центр в Раменском округе, чтобы производить отечественные семена и перестать зависеть от зарубежных», — подчеркнул губернатор.

По его словам, уже нашли земельный участок. В настоящее время инвестор собирает документы, чтобы получить его без торгов.

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