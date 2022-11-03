Свыше 100 предпринимателей Подмосковья заключили контракты на экспорт с начала года | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:49 Свыше 100 предпринимателей Подмосковья заключили контракты на экспорт с начала года

Читать 360tv в

Свыше 200 экспортных соглашений заключили в Подмосковье с начала года. Их сумма превысила 50 миллионов долларов, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«В общей сложности с иностранными партнерами при поддержке Фонда соглашения подписал 101 субъект МСП — всего 217 контрактов. Это производители разной продукции: от продуктов питания до высокотехнологичных решений», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Реклама

Соглашения подписали при содействии Фонда поддержки экспорта. Его услугами с начала года воспользовались 785 предпринимателей.

Реклама

Одно из крупнейших подписанных соглашений — экспорт косметики, парфюмерии и бытовой химии в Китай на сумму десять миллионов долларов. Еще один договор на пять миллионов долларов заключили с Турцией — туда поставят кабели.

Контракты также заключили с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и другими странами.

Центр поддержки экспорта Подмосковья помогает предпринимателям выходить на зарубежные рынки свыше шести лет. Особое внимание организация уделяет малому и среднему бизнесу. Ему помогают в переводе документов, участии в выставках и других мероприятиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.