Свыше 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске с начала года

С начала года в Воскресенске привели в порядок 105 подъездов из 153 запланированных. Оставшиеся преобразят до конца сентября. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, всего в Подмосковье 147 тысяч подъездов. С 2016 года ремонт выполнили в 97,4 тысячи из них.

«В этом году в городском округе Воскресенск запланировано отремонтировать 153 подъезда, из которых нами уже отремонтировано 105. Оставшиеся 48 подъездов мы завершим до конца сентября», — сказал он.

Всего в Подмосковье в этом году план ремонта подъездов выполнили на 75%. При этом в десяти округах работы завершили полностью.

Программа «Мой подъезд» стартовала в начале 2016 года. Дома преобразились для 2,7 миллиона жителей региона. Стать участником можно по решению собственников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о факторах, которые позволяют Подмосковья досрочно сдавать новые дороги.