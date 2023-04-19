Подмосковье 19 апреля 2023, 12:51 Свыше 100 пенсионеров из Подмосковья приняли участие в чемпионате по компьютерному многоборью Министерство социального развития Московской области

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Первый этап чемпионата по компьютерному многоборью среди долголетов стартовал в Подмосковье. В нем приняли участие свыше 100 пенсионеров из 15 округов.

Свои навыки на чемпионате показали долголеты из Волоколамска, Зарайска, Истры, Каширы, Клина и других муниципалитетов. Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, конкурсные задания включили в себя установку приложений на смартфон, работу в офисных программах, а также получение госуслуг онлайн и поиск информации в интернете. Победителей объявят 18 мая, лучшие участники будут представлять регион на всероссийском этапе в Москве 22 июня.

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«Такой чемпионат позволяет пенсионерам не только показать свои знания и умения в области компьютерной грамотности, но и помогает оставаться активными и находить новые интересы в жизни. Мероприятие проводится уже не первый год и пользуется большой популярностью среди старшего поколения», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.

Присоединиться к участию могут все желающие пенсионеры по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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