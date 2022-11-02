Свыше 100 домов отремонтируют в Химках до конца года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 16:43 Свыше 100 домов отремонтируют в Химках до конца года

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Капитальный ремонт проведут в 118 домах Химок до конца года. Работы уже завершили в 62 из них, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

На ремонт домов в Химках выделили миллиард рублей. В планах обновить 25 кровель, 17 фасадов, 64 инженерные системы и заменить 14 лифтов.

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Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что в рамках программы капремонта в регионе обновят 44 тысячи зданий. С 2014 года в порядок привели уже около 16 тысяч из них.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года», — напомнил он.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.