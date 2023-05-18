Подмосковье 18 мая 2023, 12:01 Свыше 10 земельных участков выставили на торги в Серпухове Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Серпухове на торги выставили 13 земельных участков. Их можно найти на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, один из участков находится в деревне Тульчино на улице Светаловка в 108 километрах от МКАД. Начальная цена за 18 соток составила 234 тысячи рублей в год. Там можно построить дом, гараж или другой объект. Срок аренды составит 20 лет, после чего землю можно выкупить. Подать заявку на него можно до 23 июня, а аукцион пройдет 27-го числа.

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Ознакомиться с другими лотами жители могут на портале ЕАСУЗ. Там можно найти место для строительства, а также коммерческих объектов.

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