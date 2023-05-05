Подмосковье 05 мая 2023, 09:54 Свыше 10 новых отделений реабилитации детей откроют в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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До конца лета в Подмосковье заработают еще 13 отделений реабилитации для детей. Там будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, сейчас в Подмосковье работают пять отделений для детей. Еще 13 откроются до конца года. В них будет работать современное оборудование.

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В Минздраве рассказали, что новые отделения откроют в Московском областном центре охраны материнства и детства и в больницах Мытищ, Ногинска, Подольска, Балашихи, Солнечногорска и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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