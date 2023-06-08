Подмосковье 08 июня 2023, 17:41 Свыше 10 камер фиксации нарушений установили на Старосимферопольском шоссе в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Еще 12 комплекса фотовидеофиксации установили на старый Симферопольском шоссе в Подмосковье. Они нужны для повышения безопасности движения автомобилистов и пешеходов и контроля соблюдения ПДД.

Как рассказали Минтрансе Подмосковья, дорожные камеры установили во Львовском, Климовске, Подольске и Чехове, а также в деревнях Углешня под Чеховым и Родионовка под Серпуховым.

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«Работы по установке новых комплексов идут активно — на дорогах монтируют отечественные комплексы фотовидеофиксации поколения „Азимут 4“. Уже смонтировали больше 520 штук», — отметили в Минтрансе.

Также в этом году для повышения безопасности дорожного движения число комплекса фото видео фиксации в Подмосковье увеличить на 600. Они дополнит уже существующую сеть из 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов.

Новые камеры смогут распознавать 25 видов нарушение, в том числе не пристегнутые ремни, использование телефона за рулем, а также марку и цвет автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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