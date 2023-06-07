Подмосковье 07 июня 2023, 19:23 Андрей Воробьев заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о строительстве мостов на железнодорожных путях Пресс-служба губернатора Московской области

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Переход железной дороги в Подмосковье несет реальную угрозу для жизни из-за частоты движения поездов. Для ликвидации этих рисков в регионе продолжат строительство мостов для пешеходов. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе общения с жителями.

Он напомнил, что частота движения поездов по железной дороге в Подмосковье составляет от 20 до шести минут. Поэтому сокращать дорогу и идти через пути — это большой риск.

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«Поэтому пять мостов в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове до конца года откроем», — пообещал Андрей Воробьев.

Также он отметил, что на крупных железнодорожных станциях Подмосковья, где количество пассажиров очень велико многие сталкиваются с проблемой подъема на мосты.

«Например, в Раменском 25 тысяч человек каждый день. При этом почти половина — это родители с детьми или люди пожилого возраста. То есть у каждого сумка или коляска. Все они поднимаются по ступеням с критическим углом — это проблема», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что таких важных переходов в Подмосковье девять. Среди них станции в Балашихе, Подольске, Одинцове, Люберцах и том же Раменском. Количество идущих по мостам со ступенями пешеходов ежедневно составляет до 62 тысяч человек. Поиском альтернативных средств подъема правительство Подмосковья занимается вместе с Российскими железными дорогами.