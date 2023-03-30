Подмосковье 30 марта 2023, 17:37 Свыше 10 госзакупок на ремонт и благоустройство опубликовали в Подмосковье за неделю

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Еще 13 закупок на ремонт и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю на портале ЕАСУЗ. Это ремонт, строительство и благоустройство территорий.

Подрядчиков найдут для ремонт подъездной дороги к СНТ «Волдынь» и «Ветеран» в Талдоме, а также СНТ «Заря ЦКБ», «Дружба-2», «Дружба-5», «Дружба-8», «Дружба-223», «Отдых МПО», «Заря», «Дружба-2», «Дружба-5», «Дружба-8», «Дружба-223», «Первомаец», «Лесное-2», «Восход», «НИИ ТМАШ», «Художественные краски», «Таганский», «Дзержинец» и «Спутник» в Богородском округе.

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В Жуковском благоустроят парк культуры и отдыха на улице Пушкина, в Раменском преобразят территорию шести станций МЦД, в Лыткарине построят котельную, в Пушикно — пристройку к школе № 6, в Домодедове — детский сад, а в Подольске — Дом культуры.

Кроме того, в Реутове, Шатуре и Орехово-Зуеве капитально отремонтируют социальные центры.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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