Новый веломаршрут свяжет три парка в Одинцове | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Новый веломаршрут свяжет три парка в Одинцове

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Проект «Связь трех парков» начали реализовывать в Одинцове. Веломаршрут соединит три объекта, его протяженность составит свыше 20 километров. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что Подмосковье уделяет особое внимание велосипедной инфраструктуре, ведь на это есть большой запрос у жителей.

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«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича в этом году приступили к реализации пилотного проекта „Связь трех парков“ в Одинцовском округе, который свяжет три парка: Мещерский, Малевича и Лазутиной», — сообщил министр.

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Первый этап проекта реализовали в прошлом году. По нему велодорожки соединили парк Мещерский и микрорайон Трехгорка. За два года в планах обустроить еще 6,3 километра инфраструктуры — от Трехгорки через Подушкинский лес до парка имени Лазутиной.

Проект реализуют по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Всего в регионе обустроено свыше 480 километров велосипедной инфраструктуры.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнут подавать 12 сентября. Позже оно появится и в жилых домах.

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