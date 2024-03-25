25 марта 2024, 11:31
Священники Одинцовской епархии проведут панихиды на месте теракта в Crocus City Hall
Священники Одинцовской епархии проведут панихиды на месте теракта в Crocus City Hall 25 марта. Они будут проходить каждые два часа.
Как рассказали в пресс-службе Московской митрополии, почтить память погибших в общей молитве и получить духовную поддержку священников могут все желающие.
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Служения пройдут в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00.
По данным СК, при теракте погибли 137 человек, 180 получили ранения различной степени тяжести.
Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.
Священники
Стрельба в Crocus City Hall
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