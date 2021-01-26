«Мал золотник, да дорог». Многолетнюю проблему Химок решили после открытия Репинской развязки

Развязку на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина открыли президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К ее проектированию приступили весной 2019 года, когда об этом главу государства попросила сотрудница НПО «Энергомаш» Яна Лопухова.

Так исторически случилось, что раньше здесь был лишь один переезд, а сейчас открываем второй. <…> Казалось бы — развязка в Химках. Но мал золотник, да дорог Андрей Воробьев.

Раньше жители Химок каждый день стояли в пробках, добираясь из одной части города в другую. Они разделены Ленинградским шоссе, железной дорогой и каналом имени Москвы. Но теперь у водителей появился новый путь, решающий старые проблемы.

Президент поблагодарил строителей и всех, кто был причастен к созданию Репинской развязки. Он подчеркнул, что она напрямую улучшит транспортную доступность в Химках.

Хочу поблагодарить вас за результат работы, замечательный и очень важный для города, работников „Энергомаша“. И от имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь Владимир Путин.

По словам губернатора Подмосковья, строительные работы здесь не останавливали. Это позволило сдать транспортную развязку в рекордный срок.

«Это та самая развязка, о которой люди просили. Нам поставили срок до конца 2021 года, но в пандемию работы не завершали», — рассказал Андрей Воробьев.

В результате новую дорогу открыли до запланированного срока. Развязка стала подарком жителям Химок в самом начале, а не в конце 2021 года.

«Еще раз слова благодарности вам, Владимир Владимирович, за то, что мы сегодня можем развивать Московскую область. Люди приезжают, и жизнь бурлит, а без дорог с инфраструктурой это было бы невозможно», — добавил Воробьев.

Преимущества новой развязки

Построенная развязка рассчитана на передвижение со скоростью около 60-70 километров в час. Ее открытие значительно облегчит и проезд по общественным маршрутам. Это подчеркнул министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

На сегодняшний момент 260 тысяч жителей получили возможность попадать из Старых Химок в Новые не за час, а за 10-15 минут Алексей Гержик.

Развязка заняла 800 метров в длину вместе с путепроводом. На новом участке водители смогут пользоваться пятью основными полосами движения и двумя боковыми проездами.

«Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей и эпидемиологов, мы не останавливали дорожное строительство. Мы, во-первых, все выполнили, а во-вторых, ваши рабочие места, зарплаты сохранили. И дорогу построили», — отметил Владимир Путин.

Она улучшит и транспортную доступность промышленной части Химок, а это поможет увеличить число рабочих мест до 28 тысяч. На территориях, к которым станет проще и быстрее добираться, располагается 1,4 тысячи промышленных и торговых объектов.

Масштабные планы по дорогам

Владимир Путин рассказал, что до 2024 года привести в хорошее состояние планируют 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях России. А спустя шесть лет — еще в 51 агломерации.

Работы в ближайшее время будет достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по „сшиванию“ страны у нас большие Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимые средства зарезервированы. Эти работы коснутся территории всей страны — от Дальнего Востока до Калининграда.