Дорога в 10 минут. Как Репинская развязка изменит жизнь в Химках

В Химках открылась Репинская развязка. Благодаря новому путепроводу жизнь в городе станет проще, маршруты удобнее, а время в пути — меньше. Совместив федеральное финансирование с муниципальным, завершить строительство удалось всего за год — теперь десятки тысяч людей смогут не тратить свое время в пробках и без проблем доезжать из Новых Химок в Старые.

В 2019 году в Химках по поручению Владимира Путина начали строить развязку на пересечении трассы М-10 «Россия» и улицы Репина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги на строительство выделили из бюджета Подмосковья, софинансирование шло из федерального бюджета.

Причиной поручения стал визит президента на НПО «Энергомаш». Одна из сотрудниц пожаловалась главе государства на то, что дорога до работы отнимает слишком много времени: Старые и Новые Химки были оторваны друг от друга каналом имени Москвы, Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе.

На пересечении Ленинградки с Юбилейным проездом все время стояла пробка — за час по этому участку дороги проходило порядка 1,3 тысячи машин. В час пик автомобилисты могли простаивать здесь по часу.

«Здесь живут около 200 тысяч человек, а по генплану в следующем году будет уже в два раза больше. Так исторически случилось, что здесь только один переезд, а сейчас мы откроем второй. <…> Казалось бы — развязка в Химках. Но мал золотник, да дорог», — сказал Андрей Воробьев на открытии.

Современная развязка

Репинская развязка решила этот вопрос, разгрузив соседние магистрали. Ее длина составляет 800 метров вместе с путепроводом — пять основных полос и два боковых проезда. Само дорожное полотно, как и планировали, было готово уже в декабре 2020 года, в январе 2021-го рабочим оставалось только провести благоустройство территории — например, установить освещение.

Из-за пандемии в России были остановлены многие стройки, однако Репинскую развязку подрядчик смог сдать в срок. Как только строгий режим самоизоляции был снят, рабочие вернулись на свои места и продолжили возводить путепровод с соблюдением всех мер безопасности — как технических, так и санитарных.

В итоге развязку построили в рекордные сроки. В рамках строительства также провели реконструкцию улиц Дружбы, 9 Мая и Репина. Процесс строительства в своем Instagram-аккаунте показал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что во время возведения моста строители использовали уникальную технологию, которая позволила не останавливать движение транспорта по пролегающему под конструкцией Ленинградского шоссе.

Дорога для жизни

Благодаря Репинской развязке время в пути существенно сократится как минимум для трех общественных маршрутов. От улицы Мичурина до магазина «Ашан» (маршрут № 2) вместо 33 минут можно будет добраться всего за 18 минут. Это сделает существенно доступнее дорогу и до НПО «Энергомаш» — рабочим будет удобнее добираться на общественном транспорте до дома.

От улицы Германа Титова до станции метро «Ховрино» (маршрут № 1274к) можно будет доехать всего за 25 минут вместо 35, замкнется маршрут от ТЦ «Мега» до Индустриального парка «Шереметьево» (маршрут № 20к). За счет этого жители ЖК «Солнечная система» получат доступное транспортное сообщение с Новыми Химками и всеми социальными организациями в этой части города.

Сейчас на Репинской развязке уже есть пешеходные зоны, светофоры, наружное и архитектурное освещение. Более 179 тысяч жителей Химок могут вздохнуть с облегчением: дорога через Ленинградку теперь займет всего 10 минут, а на Юбилейном проспекте даже в час пик не будет часовой пробки.

Доступность промышленной части города, по оценкам властей, откроет возможность увеличить число рабочих мест до 28 тысяч, ведь в старой части города располагается почти полторы тысячи различных предприятий и объектов торговли.