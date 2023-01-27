Подмосковье 27 января 2023, 16:16 Управдомы Подмосковья направили коммунальным службам почти 12 тысяч задач за год через мобильное приложение

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Председатели многоквартирных домов получили возможность фиксировать замечания к работе коммунальных служб и направлять их на устранение ответственным организациям в прошлом году в приложении «Проверки Подмосковья». За это время 32 округа исправили недочеты на 100%.

Как рассказала глава Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова, с начала весны прошлого года управдомы передали коммунальным службам 11 917 заданий. Их выполнили на 95%, при этом 32 округа справились с ними полностью. Еще трем округам посоветовали улучшить работу в этом направлении, это Истра, Лобня и Волоколамск.

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«Коммунальным организациям данных округов необходимо обеспечить отработку замечаний от управдомов на должном уровне», — отметила Светлана Аипова.

Глава ведомства также напомнила, что коммунальные компании обязаны устранять дефекты, о которых им сообщают управдомы, в течение двух дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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