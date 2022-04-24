Свет тысячи свечей. Как Подмосковье встретило Светлую Пасху

Пасхальные богослужения проходят в храмах Московской области. Дмитров, Коломна, Химки, Одинцово и Красногорск — в храмах традиционно многолюдно, все поздравляют друг друга. Вот как это было.

Люди ставят свечки, освящают куличи, молятся. Настроение у всех приподнятое.

Крупнейшим пасхальным мероприятием в Подмосковье станут гуляния на острове Русский в Серпухове. Здесь выступят фольклорные коллективы, гости получат праздничные угощения. Также в парке «Патриот» проведут Московский Пасхальный фестиваль, сообщили на сайте правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Пасхой, пожелал им мира, добра и благополучия, любви и взаимопонимание в каждой семье.

Пасха — хороший повод посетить православные святыни. Министерство культуры и туризма Московской области опубликовало топ-10 мест, где стоит побывать верующим. В числе других в перечень попали собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.