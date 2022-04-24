Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Пасху обратился к жителям в своем Telegram-канале. Глава Московской области пожелал людям мира, благополучия, любви, взаимопонимания.

«Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Желаю вам мира, добра и благополучия. Пусть любовь и взаимопонимание будут в каждой семье!» — написал Андрей Воробьев.

Верующих утром поздравил президент Владимир Путин. Президент отметил, что Пасха объединяет россиян вокруг нравственных идеалов и ценностей, пробуждает светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Ранее Министерство культуры и туризма Московской области опубликовало подборку из 10 православных святынь, которые стоит посетить в Подмосковье. В список попали собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, Никольский собор в Можайске, Владимирская церковь в усадьбе Быково.