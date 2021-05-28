Свадьба в стиле «Бриджертонов». 10 пар заключили браки у стен Коломенского кремля

В Подмосковье открыли свадебный сезон. 10 пар заключили брак в историческом месте — у стен Коломенского кремля. Самый важный день прошел для молодоженов в стиле сериала «Бриджертоны».

Молодые пары регистрировали браки под залпы пушек из конфетти на стене «Маринкиной башни» Коломенского кремля и на воздушном шаре.

Источник фото: телеканал «360»

Особый колорит торжеству придало живое звучание симфонического оркестра, причем марш Мендельсона сменила музыка из сериала «Бриджертоны».

Источник фото: телеканал «360»

Яркое событие организовало ГУ ЗАГС Московской области.

«Историческое место, очень значимое для Московской области, и вот вписать в это красивое место сегодняшнюю нашу современность и было нашей задачей, чтобы эта свадьба запомнилась, чтобы она была интересной, звучало много музыки, чтобы было много цветов», — отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Источник фото: телеканал «360»

Одной из пар, зарегистрировавших сегодня свой брак, были Роман и Милана Панкины. Их история любви — это череда невероятных событий. Чего только стоит предложение руки и сердца на борту самолета.

«Аэропорт Мячково, там заказал самолет, купил букет красивый и подарил кольцо. Летели на самолете, сделали небольшой стенд, где было написано «Выходи за меня. Я тебя люблю», — рассказывает Роман Панкин.

Источник фото: телеканал «360»

Все 10 свадеб закончились одинаково красиво — молодожены выпустили в небо белых голубей.

Сериал «Бриджертоны», по мнению журнала Forbes, за первый месяц посмотрели 63 миллиона зрителей. Это одна из самых обсуждаемых сегодня киноисторий об аристократах ХIХ века, которые пытаются найти свою любовь.