Актриса Порошина призналась, что мечтает о скорой свадьбе дочери

Актриса Мария Порошина мечтает, чтобы ее старшая дочь Полина вышла замуж за молодого человека Яна, с которым встречается шесть лет. Об этом сообщил wday.ru.

«Периодически хотят оформить отношения. Я и боюсь торопить их с решением, и боюсь оттянуть время», — призналась артистка.

По ее мнению, влюбленные должны скрепить союз и жить полноценной семьей, в которой пара неразрывна и связана обязательствами.

«Когда ты не замужем, вроде все романтично и безответственно. Так что я только за, чтобы в нашей семье произошло прекрасное событие — свадьба дочери», — добавила Порошина.

Порошина воспитывает четырех девочек и сына. Полина появилась на свет в 1996 году, ее отец — актер Гоша Куценко. Девушка окончила Щукинское училище, служит в театре и снимается в кино. Трех младших дочек Порошина родила в союзе с актером Ильей Древновым, с которым развелась в 2018 году. А сын Андрей, который появился на свет 11 января 2019, согласно решению суда, не является сыном Древнова. Кто его отец — актриса скрывает, отметила teleprogramma.pro.