Сериал «Бриджертоны» установил рекорд по просмотрам на Netflix

Сериал вышел 28 дней назад. За это время его уже успели просмотреть 82 миллиона человек со всего мира. До этого рекордсменом был сериал «Ведьмак», снятый на основе романов писателя Анджея Сапковского.

Сериал «Бриджертоны» стал самым популярным проектом за всю история существования Netflix. Он вошел в десятку лучших во всех странах, где платформа поддерживается. Исключением стала лишь Япония.

Стриминговый сервис Netflix также выпустит аниме-сериал про Лару Крофт — главную героиню серии компьютерных игр Tomb Raider от компании Square Enix. Новая работа будет продолжением истории трилогии Tomb Raider. За производство возьмется компания Legendary. Сценарий к сериалу напишет Таша Хуо, известная благодаря приквелу фэнтезийного сериала «Ведьмак» The Witcher: Blood Origin.

Когда выйдет аниме-сериал, пока не известно. Видеоигры Tomb Raider, посвященные приключениям героини, выходят с 1996 года. В общей сложности они проданы тиражом более 58 миллионов копий.