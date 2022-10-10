Супермаркет создаст 20 рабочих мест в деревне Покровское под Истрой | 360°

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Супермаркет создаст 20 рабочих мест в деревне Покровское под Истрой

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Супермаркет построили на Заречной улице в деревне Покровское в Истре. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию и станет доступно для посетителей в декабре.

Жители смогут купить в магазине продукты и бытовые товары. В нем смогут трудоустроиться 20 человек. Площадь здания превысила тысяч квадратных метров, а реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству. В супермаркет инвестировали 90 миллионов рублей.

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