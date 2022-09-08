Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 11:46)

Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье

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Сегодня безработица в Подмосковье крайне низкая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Тем не менее задача, по его словам, — сделать так, чтобы условия труда были высокого уровня.

«У нас практически нет безработицы, ее показатели крайне низкие. Вопрос в качестве работы, которую получит человек, особенно если на отдаленных территориях», — подчеркнул Воробьев.

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Он добавил, что зарплата должна превышать 50 тысяч рублей, особенно это касается заводов.

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«Хочется, чтобы работа была более высококвалифицированной, чтобы за нее платили больше, чем 50–60–70 тысяч рублей. Хочется претендовать именно на такие предприятия, где чаще всего в белом халате и выполняешь автоматизированную работу. И я ставлю именно такую задачу перед своей командой», — заявил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они заработали с 7 сентября.

Андрей Воробьев

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