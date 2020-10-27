Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье достигла 171,5 млн рублей с начала года

Первый — с марта по апрель, второй — в июне, когда он цветет, а третий — в разгаре июля, когда выбрасываются семена. С начала года собственники, чьи земельные участки заросли борщевиком, получили 1479 штрафов.

Это подчеркнул в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. И он объяснил, что штрафуют землевладельцев, игнорирующих борьбу с сорняком.

Рублем мы приучаем к культуре содержания земли. В первую очередь мы работаем не по маленьким участкам, а крупным владельцам, чьи территории со временем превращаются в заросли борщевика Андрей Разин.

Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, должностных — от 20 до 50, а юридических — от 150 до одного миллиона.

По словам Разина, в прошлом году землевладельцы Подмосковья отдали около 60 миллионов рублей за игнорирование проблемы. Это втрое меньше, чем за десять месяцев 2020-го.

Получить всю информацию, связанную с борщевиком, можно по телефону 8 (495) 128-00-88. Это единая горячая линия, созданная в Московской области для решения проблем с опасным растением.