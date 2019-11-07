Судьба дублера. Жители Подмосковья рассказали, что ждут от расширения Щелковского шоссе

Щелковское шоссе — одна из самых загруженных дорог Московской области. Казалось бы, нужно построить дублер — и делу конец. Но дорога важна для жителей многих муниципалитетов и важно учесть все их пожелания. Для этого в Балашихе, Звездном Городке и Щелкове провели общественные слушания. О чем удалось договориться, расскажет «360».

Щелковское шоссе вечером. Источник фото: телеканал «360»

Чтобы добраться к Звездному Городку, нужно переждать несколько часов в пробках. Недавно космонавты подписали петицию о строительстве дублера магистрали. По словам жителей поселка, 25 километров трассы можно преодолевать два, а то и три часа. «В 1965 году до Ленинградского вокзала я ехал 30 минут», — поделился космонавт и дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

Сама проблема пробок наиболее актуальна для жителей городских округов Щелково и Балашиха. А где эти муниципалитеты, там и близлежащие Черноголовка и Лосино-Петровский. Абсолютное большинство жителей всех округов полагают, что Щелковское шоссе действительно загружено.

По мнению жителей Балашихи, нужно строить восьмиполосную трассу. Именно так получится ликвидировать пробки. Часть общественников идею поддержала.

«В электричках станет свободнее, потому что какое-то количество людей сможет пересесть на автомобили. Воздух станет чище, потому что у нас машины, стоящие в пробках, вырабатывают в несколько раз больше вредных веществ, чем машины, которые едут со скоростью 70-100 километров в час», — отметил Андрей Мухортиков, член общественного совета при Министерстве транспорта Московской области.

Опрос Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

Дублер должен разгрузить не только сам Щелчок, но и МКАД. Так, в районе деревни Медвежьи Озера новая дорога перейдет на южную сторону, затем снова пересечется с Щелчком и уйдет на север. Петлять новая дорога будет для того, чтобы обойти жилые кварталы и дать удобный подъезд ко всем населенным пунктам.

В Звездном Городке с 1960-х население выросло в десятки раз. Поэтому в наши дни в необходимости дублера никто не сомневается. Другой вопрос, каким он будет. Развязки, светофоры, переходы — жителей интересует каждая деталь. Однако все твердо сошлись на том, что дорога должна соединять Звездный Городок с Чкаловским.

Опрос Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

В Балашихе жители беспокоятся, не навредит ли трасса национальному парку «Лосиный остров». Активисты уже выступали против дублера, но экологи объяснили, что бояться не стоит. Необходимый для прокладки дороги участок парка расположен у самой кромки шоссе. И животных там нет. Выходит, что дублер займет только процент лесной территории.

Также мнения жителей выслушали в Щелкове, Фрязине и Черноголовке. Все точки зрения войдут в итоговый доклад. Затем документ представят губернатору региона Андрею Воробьеву.

Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья провело опрос жителей всех перечисленных муниципалитетов. От 72 до 88% жителей Лосино-Петровского, Звездного Городка, Черноголовки, Балашихи и Щелкова недовольны вечными пробками на Щелчке. Почти такое же количество опрошенных одобряют строительство столь нужного для северо-востока области дублера.