533 дня в невесомости, 2 года в пробках: космонавты попросили построить дублер Щелковского шоссе

Щелковское шоссе — одна из самых проблемных дорог Подмосковья: в пробке там можно стоять часами. От трафика страдают даже космонавты, ведь шоссе ведет в Звездный Городок. Они даже подписали петицию о строительстве дублера магистрали.

Начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун в интервью для спецрепортажа «360» рассказал, что пробки у Звездного Городка возникают и утром, и вечером. «С утра пробка в Москву, после обеда — ближе к вечеру — пробка из Москвы. И 25 километров можем передвигаться в течение трех-четырех часов», — подчеркнул он.

А космонавт Артем Шкаперов шутит, что провел 533 дня в невесомости и два года в пробках на Щелчке. По его словам, и космонавты, и жители прилегающих к шоссе населенных пунктов давно ждут дублера, который разгрузит основную магистраль.

«Мечтают, что появится дублер, построенный по современным меркам, который поможет людям прямо из Москвы без остановок, без светофоров доехать как минимум до Щелкова и дальше», — пояснил Шкаперов.

Раньше шоссе стояло еще и в районе узенького железнодорожного переезда в Щелкове. Сейчас через пути ведет эстакада. Увы, проблему она не решила — лишь облегчила движение через железнодорожный переезд.

«Мы с отрядом космонавтов написали петицию о необходимости постройки дублера. Здесь всего по две полосы в каждую сторону. А из Москвы до МКАДа ведет шесть полос. И сразу чувствуется „горлышко“, когда мы пытаемся пересечь МКАД», — добавил Шкаперов.

Разгрузить магистраль сможет дублер — современный, восьмиполосный, проложенный вне населенных пунктов. Но для его прокладки придется сдвинуть границы нацпарка «Лосиный остров». У заповедника возьмут 100 гектаров, а вместо них дадут две тысячи. В прошлом феврале план с новыми границами «Лосиного острова» вынесли на общественное обсуждение. Из 1727 участников обсуждения 73% высказались «за». На территориях, которые выделят для шоссе, нет особо охраняемых растений, в которых нуждаются лоси.

Источник фото: телеканал «360»

Недавний опрос Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья показал, что от 72 до 88% жителей Лосино-Петровского, Звездного Городка, Черноголовки, Балашихи и Щелкова недовольны вечными пробками на Щелчке. Почти такое же количество опрошенных одобряют строительство столь нужного для северо-востока области дублера.