И лоси целы, и водители довольны. Экологи поддержали строительство дублера Щелчка

Экоактивисты, выступающие против строительства дублера Щелковского шоссе, заявляют, что дорога ухудшит экологию и навредит животным. В спецрепортаже «360» экологи объяснили, что это не так. Природу можно сберечь, а лесным обитателям точно станет лучше.

Подмосковные власти пообещали передать национальному парку «Лосиный остров» две тысячи гектаров земли — территории Монинского и Горенского лесничеств. Это компенсация за узкую полосу вдоль существующей магистрали — те 100 гектаров, которые планируют отрезать для прокладки дублера Щелковского шоссе.

Экоактивисты недовольны. По их мнению, из-за новой дороги животные будут гибнуть, а состояние окружающей среды ухудшится. Однако экологи убеждены, что не стоит на этом спекулировать.

Необходимый для прокладки дороги административно-хозяйственный участок парка расположен у самой кромки шоссе. Животных там нет — круглосуточный шум авто их отпугивает.

«Мы считаем, что никакого экстраординарного экологического взрыва не произойдет по той простой причине, что Щелковскому шоссе больше 20 лет и все страшные последствия для экологии уже произошли», — рассказала директор АНО «Центр экологических экспертиз» Наталья Сотнева.

Зампред комиссии по экологии подмосковной общественной палаты Ульяна Белова напоминает: лес можно посадить, а вот испорченное выхлопными газами здоровье восстановить сложнее. К тому же ни одна экоэкспертиза не одобрит стройку, если подрядчик не предусмотрит в проекте природоохранные мероприятия. В федеральном Дорожном агентстве пообещали изучить возможные пути миграции животных и при необходимости построить экодуки, а также минимизировать вырубку леса.

А чтобы сократить воздействие на природу от выхлопных газов, вдоль дублера можно установить специальные экраны и высадить в несколько рядов шумогазопылезащитные растения, поясняет Наталья Сотнева.

По словам главы Управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Натальи Соколовой, кормовых баз лосей и других зверей на спорной территории нет. Нет там и экодуков или подземных тоннелей для прохода лосей, отмечает Наталья Сотнева. Когда весной одичавшие собаки гонят потерявшихся лосят, те напарываются на штыри дорожных ограждений и погибают.

Поэтому если в местах потенциального прохода возведут сооружения с шумогазопылезащитными экранами, пологими пандусами и высадкой лесных насаждений, животным станет лучше. «Будет возможность для поиска новых мест обитания, новых биотопов и новой кормовой базы. За 20 лет существования шоссе лоси не ходили и не ходят на другую сторону дороги. А если будет такая возможность, конечно, он пойдет», — заключила эколог.