Суд признал законным требование УК из Балашихи передать документацию на дом другой организации | 360°

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Суд признал законным требование УК из Балашихи передать документацию на дом другой организации

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Госжилинспекция Подмосковья предписала компании «Скопасервис» передать техническую документацию на дом по Рождественской улице в Железнодорожном другой УК. Суд посчитал требование законным, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

В феврале этого года «Скопасервис» не передал все документы на дом, перешедший под управление другой организации. Когда ГЖИ потребовало исправить нарушение, компания обжаловала его в суде. Арбитраж остался на стороне Госжилинспекции.

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По утверждению «Скопасервис», при проверке были допущены нарушения, а именно — отсутствие оснований для ее проведения, не указанные реквизиты юридического лица и неверная дата. Суд не нашел перечисленных ошибок и признал правоту ведомства.

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«Таким образом, внеплановая документарная проверка, по результатам которой выдано оспариваемое предписание, проведена уполномоченным лицом, с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации компетенции и при наличии законных оснований», — сказала Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные объекты Подмосковья 12 сентября.

Суд

Балашиха

Госжилинспекция Подмосковья

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