Суд признал УК из Люберец виноватой в недогреве воды в доме в деревне Марусино | 360°

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Суд признал УК из Люберец виноватой в недогреве воды в доме в деревне Марусино

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Арбитраж признал законным постановление об административной ответственности, заведенное на управляющую компанию из Люберец. «Стимул» понесет наказание за недогрев воды в одном из домов в деревне Марусино. Об этом сообщили в Госжилинспекции Подмосковья.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, судебные разбирательства заняли почти полтора года. Ранее кассационная инстанция отменила принятые решения, однако арбитраж Подмосковья посчитал наказание законным.

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Жители дома на Заречной улице в деревне Марусино пожаловались на низкую температуру горячей воды. Она составляла от 28 до 31 градуса при нормативе не ниже 60. ГЖИ вынесла предписание об устранении нарушений, однако документ попытались оспорить. Представители УК заявили, что недогрев стал причиной ошибок в проектировании. В первом рассмотрении с арбитраж согласился с доводами, однако высшая инстанция посчитала, что «Стимул» не использовал все возможности, чтобы решить проблему.

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«При повторном рассмотрении областной арбитраж пришел к выводу: аргументов того, что УК приняла все зависящие от нее меры по выполнению своих обязанностей, не представлено. То есть событие и состав вменяемого ООО „Стимул“ административного правонарушения доказаны», — сообщила Ольга Федина.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что отопление придет в социальные объекты Подмосковья 12 сентября.

Люберцы

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