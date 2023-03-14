Подмосковье 14 марта 2023, 10:09 Студенты всех музыкальных колледжей Подмосковья впервые выступят на одной сцене 22 марта

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Музыкальный марафон пройдет в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в честь 150-летия Сергея Рахманинова. На сцену выйдут лучшие солисты и коллективы образовательных учреждений региона.

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Участие в марафоне примут студенты Первого Московского областного музыкального колледжа, Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина и Московского Губернского колледжа искусств. Мероприятие соберет почти 200 человек.

Также в рамках марафона пройдет студенческая конференция «Я — русский композитор. С. Рахманинов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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