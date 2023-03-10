Важное 10 марта 2023, 14:51 Андрей Воробьев: первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью

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Долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года. В этом микрорайоне живут около 10 тысяч человек, но еще нет учебных заведений, поэтому дети ездят в Москву. К осени ситуация изменится, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Современная школа возвысится на три этажа. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Сделают спортивные площадки, игровые комплексы, поле с искусственным покрытием.

Мы приехали проинспектировать эту школу для начальных классов, в сентябре ее откроем. Здесь стадион появится — красивый, современный. Он будет открыт для всех, кто живет в микрорайоне. Андрей Воробьев

Школа готова на две три. Уже выполняют внутреннюю отделку, укладывают плитку, монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и не только.

«Сейчас мы строим 37 школ в Подмосковье, большинство из них — уже в высокой стадии готовности. Эту школу, как и планировали, сдадим вовремя», — сообщил губернатор Подмосковья.

Это одна из 25 школ, старт строительству которых одновременно дали в Московской области летом прошлого года.

Будущий директор Оксана Брянцева рассказала, что учреждение будет современным, с большими и светлыми учебными классами.

И другие вопросы на встрече с жителями

Встретившись с жителями, губернатор поинтересовался, какие актуальные запросы и проблемы их беспокоят.

В частности, он рассказал про благоустройство лесопарка.

У нас большая программа: мы благоустраиваем в Подмосковье 50 парков в лесу. Там мы делаем дорожку, где ты можешь на велосипеде кататься, на лыжах или скандинавской ходьбой заниматься. Андрей Воробьев

Воробьев добавил, что важные элементы при благоустройстве — установка современного освещения и видеокамер для контроля за порядком.

«Учитывая, что вы соседи с Москвой, есть шанс превратить ваш лес в очень хороший парк. Мы объединим с Сергеем Семеновичем Собяниным ресурсы и сделаем», — подчеркнул губернатор.

Вместе с тем он напомнил, что через год в Красногорске достроят Московскую областную детскую больницу, которая стала одним из самых важных и масштабных проектов в Подмосковье.

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