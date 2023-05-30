Подмосковье 30 мая 2023, 10:59 Студенты Технологического университета из Королева смогут обучиться предпринимательству Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова

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На базе Технологического университета имени Леонова в Королеве открылся бизнес-инкубатор для студентов. Он станет связующим звеном между сферами образования и предпринимательства.

Агентство инвестиционного развития Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с бизнес-инкубатором. Благодаря этому студенты смогут развивать свои идеи, перенять опыт у предпринимателей и начать свое дело. Такие же соглашения скоро будут подписаны и с другими партнерами.

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