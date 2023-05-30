30 мая 2023, 10:59
Студенты Технологического университета из Королева смогут обучиться предпринимательству
На базе Технологического университета имени Леонова в Королеве открылся бизнес-инкубатор для студентов. Он станет связующим звеном между сферами образования и предпринимательства.
Агентство инвестиционного развития Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с бизнес-инкубатором. Благодаря этому студенты смогут развивать свои идеи, перенять опыт у предпринимателей и начать свое дело. Такие же соглашения скоро будут подписаны и с другими партнерами.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.
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Студенты
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