Студенты-театралы показали в Зарайске уникальный спектакль для детей из Донбасса

Студенты третьего курса Института современного искусства показали уникальную постановку «Дорога без конца» для детей из Донбасса, которые сейчас живут в Зарайске после эвакуации. В этой постановке все актеры говорят на языке жестов.

По сюжету, маленький балаганчик путешествует по городам. Каждая остановка — это отдельная история и маленькая жизнь. Ее проживают обитатели бродячего театра — марионетки. Всего историй 14.

С постановкой «Дорога без конца» студенты уже гастролировали по России. Незабываемые эмоции после увиденного испытали жители Калининградской области, Москвы, Каширы, а теперь еще и Зарайска.

Сейчас в Зарайске проживают около 100 вынужденных переселенцев из Донбасса. Их разместили в детском лагере «Осетр». Дети и взрослые уже были на экскурсии в Кремле, а еще регулярно выезжают в соседние округа. Знакомятся с Подмосковьем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сделать все, чтобы жители ЛНР и ДНР, которые приехали в регион, чувствовали себя комфортно. Многие из них хотят работать. Вопросы о трудоустройстве оперативно помогают решать администрации городских округов.