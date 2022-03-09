«Хотят работать». Воробьев рассказал, как в Подмосковье помогают беженцам из Донбасса

Беженцы из Донецкой и Луганской народной республик хотят работать. В Московской области решили помочь людям и устроили для них ярмарки вакансий. Одна из них прошла в Зарайске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1» подчеркнул, что на территории региона находятся 1,5 тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР.

«Они размещены, размещены комфортно, мы очень постарались. Половина из них — дети, большинство ходит в школу. Те, кто приехал, хотят работать, и этот вопрос мы тоже решаем», — сказал глава региона.

Беженцев обеспечили питанием, средствами связи и другими необходимыми вещами.

Ярмарку вакансий в Зарайске провели в пункте временного размещения. Людям дали возможность напрямую пообщаться с представителями компаний и подобрать себе место работы по специальности.

В лагере для эвакуированных из Донбасса живут около 80 человек. В основном женщины с детьми. Тяжелый физический труд им не предлагают. Большинство потенциальных работодателей — из Зарайска и близлежащих мест.

Приехали на ярмарку и компании с противоположного конца Подмосковья. Они готовы предоставить новым сотрудникам, задействованным на производстве, общежитие и транспортировку к месту работы. Высококвалифицированным и узкопрофильным специалистам обещали отдельное жилье и помощь с арендой.

Предприятиям необходимы не только рабочие руки: перед соискателями распахнули двери офисов. Ярмарки вакансий проведут во всех пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР.