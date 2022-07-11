Студенты Подмосковья смогут пройти летнюю практику в «Мострансавто»

«Мострансавто» приглашает подмосковных студентов пройти практику в их компании. Лучшие кандидаты смогут получить опыт работы в транспортной отрасли Подмосковья под руководством опытных специалистов и возможность стать частью команды.

Пройти практику в «Мострансавто» смогут учащиеся третьего курса и старше. Обучение по профильным направлениям будет преимуществом. Для студентов компания предлагает места специалиста по обслуживанию подвижного состава, складского учета и архивариусов. На время прохождения практики будет заключен трудовой договор.

Генеральный директор Сергей Смирнов отметил, что для компании это возможность развивать кадровый потенциал. Также он подчеркнул, что это не единственное направление взаимодействия с подмосковными вузами.

«Руководители наших филиалов регулярно принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий МАДИ», — рассказал Смирнов.

В «Мострансавто» также напомнили, что компания участвует в проекте по организации временных и общественных работ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет развиваться транспорт Подмосковья.