Студенты из Королева устроили флешмоб в честь 60-летия полета Гагарина в космос

В день 60-летия со дня первого полета человека в космос 400 студентов Технологического университета Королева устроили флешмоб. Они сделали цифру 60. Видео оказалось в распоряжении телеканала «360».

Флешмоб устроили в сквере Покорителей космоса. Молодые люди собрались в фигуру 60, а после этого разбежались в разные стороны.

Технологический университет тесно связан с историей космонавтики. Он носит имя космонавта Алексея Леонова. Леонов — первый в мире человек, который вышел в открытый космос.

В День космонавтики все вспоминают о Юрии Гагарине, который стал первым человеком, отправившимся на орбиту. «Яндекс» опубликовал список из самых популярных запросов, связанных с легендарным космонавтом.

Чаще всего спрашивают, в каком году Юрий Гагарин полетел в космос. Также пользователей соцсетей интересует, где и когда родился Гагарин, как назывался космический корабль, на котором он впервые отправился в космос, какую медаль получил после полета. Популярностью пользуются и вопросы о том, какой был позывной у Гагарина, какой город переименовали в его честь.

Не все знают, что до последнего было неизвестно, кто полетит в космос — Юрий Гагарин или Герман Титов. Кандидатуру Гагарина утвердили за несколько дней до 12 апреля 1961 года.