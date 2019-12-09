Ректор Технологического университета в Королеве Татьяна Старцева прокомментировала «360» присвоение учебному заведению имени легендарного космонавта Алексея Леонова. Она пообещала, что университет будет с честью носить его имя.

«Наш университет растет и развивается, ему уже 20 лет. Нам очень почетно, что губернатор Андрей Воробьев принял решение именно нам присвоить имя Алексея Леонова. Потому как университет находится в космической столице, в университете есть космический музей, Аллея космической славы. Университет всегда проводит Гагаринские чтения как раз по письму, которое лично подписал Алексей Леонов. Мы с честью будем носить имя Алексея Леонова», — заявила Старцева.

Именем космонавта Алексея Леонова назвали университет в Подмосковье Подробнее

Ранее стало известно об открытии памятной доски Алексею Леонову в Технологическом университете. Ее установили на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета. Памятную табличку открыл губернатор Андрей Воробьев во время рабочего визита в Королев.

«Алексей Архипович Леонов, который известен далеко за пределами нашей страны, он недавно ушел из жизни. Это почетный гражданин Московской области. Все мы его хорошо знали, любили. Он очень помогал огромному количеству людей. На прошлой неделе мы присвоили нашему технологическому университету в Королеве его имя — имя великого космонавта», — отметил Андрей Воробьев.

Алексей Леонов — первый в мире человек, который вышел в открытый космос. Это событие произошло 19 марта 1965 года. Леонов 12 минут провел за пределами космического корабля и успешно туда вернулся, несмотря на возникшие проблемы со скафандром. За свои заслуги он дважды удостоился звания Героя Советского Союза.

Леонов умер 11 октября 2019 года на 86-году жизни. Легендарного космонавта похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.