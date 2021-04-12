Стало известно, что интересует россиян о Юрии Гагарине

Пользователи Сети регулярно ищут информацию о Юрии Гагарине. Самый популярный запрос — «в каком году Гагарин полетел в космос». Об этом говорят данные «Яндекса». Компания также назвала и другие популярные запросы о первом космонавте в мире.

На втором месте по популярности вопрос «как умер Гагарин», сообщила пресс-служба «Яндекса». В тройку также также вошел запрос: «сколько длился полет Гагарина». Также россияне часто спрашивают о том, где приземлился Гагарин, где он родился, когда родился, как назывался космический корабль, на котором он впервые отправился в космос, какую медаль получил Гагарин после полета в космос.

Кроме того, пользователи Сети интересовались, какой город в 1968 году был переименован в Гагарин, какой позывной был у Юрия Гагарина, когда умерла его жена. Есть и те, кто ищет в интернете ответы на вопросы, кто такой Гагарин, что он сказал, когда полетел в космос. Спрашивают, кто летал в космос до Гагарина и сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли.

В понедельник, 12 апреля, исполнилось ровно 60 лет с полета Юрия Гагарина в космос. Он стал первым человеком в истории, который отправился на орбиту.