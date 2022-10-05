Студенты Подмосковья высадили 4,8 тысячи сосен и елей в Раменском | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

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Viber Студенты Подмосковья высадили 4,8 тысячи сосен и елей в Раменском

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Акция «Сохраним лес» продолжается в Подмосковье. Очередная высадка саженцев прошла в Истре и Раменском округе. Добровольцами стали студенты и волонтеры, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«Очень приятно видеть молодежь в экологической повестке региона, в их искреннем желании помочь, стать причастными к сохранению и восстановлению лесов», — отметил Филимонов.

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Ребята высадили более 4800 саженцев ели и сосны вблизи деревни Хрипань в Раменском. Добровольцами стали студенты экологического факультета РУДН.

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А в Истре студенты-юристы Финансового университета при правительстве России высадили свыше тысячи сеянцев у деревни Рычково. Их целеустремленность и уверенность отметил глава Комлесхоза области Олег Баженов.

«Экологические проекты становятся популярными среди подрастающего поколения, мы их очень поддерживаем и приветствуем. Многие ребята уже строят планы на весну, чтобы пригласить сажать лес своих однокурсников и друзей из других институтов. Обязательно ждем всех, акция должна быть молодой!» — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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