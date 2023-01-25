Подмосковье 25 января 2023, 11:18 Мособлдума напомнила студентам о доступных им грантах и стипендиях

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День студента отмечают в России 25 января. В честь праздника учащимся напомнили о том, какие стипендии, гранты и льготы действуют в Подмосковье.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что университеты региона пользуются большой популярностью.

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«Здесь большой выбор специальностей, можно поступить как в федеральный или областной, так и в негосударственный вуз. Так, в новом учебном году 2023-2024 абитуриентам будет предоставлено более двух тысяч бюджетных мест в областных университетах», — подчеркнул он.

Для учащихся существуют разные меры поддержки. Так, в прошлом году был принял закон, по которому дети погибших и раненных в ходе СВО военных могут поступить в вузы без вступительных экзаменов. Льготами также пользуются герои России и те, кто награжден орденом Мужества.

Стипендии

Главный вид поддержки студентов — стипендии. Они могут быть за успехи в учебе и социальные — для незащищенных групп. Академическую стипендию государства назначают всем студентам на первом курсе, а затем ее размер рассчитывается в зависимости от успеваемости и составляет от 530 рублей для студентов средних профессиональных учреждений и от 2620 рублей для учащихся вузов.

Гранты

Финалисты образовательных, спортивных и других олимпиад могут получить грант в размере 20 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно быть гражданином России и поступить на бюджетное отделение вуза в течение двух лет после конкурса.

Стипендии президентаи правительства

За успехи в учебе студенты могут получить стипендию президента или стипендию правительства. Ее размер составляет от 2200 до 7000 рублей в месяц в зависимости от направления. Для этого нужно подать портфолио и иметь более 50% оценок «Отлично» за последние два семестра.

Стипендии за достижения в области инженерного дела

Студенты и аспиранты, которые делают большие достижения в области инженерии, могут получить стипендию имени Королева. Ее назначают раз в год 20 успешным учащимся. Сумма выплаты составляет 15 тысяч рублей в месяц для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов.

Стипендия «Подмосковье»

Региональную стипендию назначают по результатам конкурса отличникам и инвалидам. Ее размер составляет 4000 и 5000 рублей.

Государственная социальная стипендия

Социальную стипендию могут получить дети-сироты, инвалиды, студенты, пострадавшие в зонах радиационных катастроф, а также служившие по контракту на низших воинских должностях и малоимущие.

Социальные и трудовые льготы

Учащиеся вузов и ссузов также могут рассчитывать на льготы — материальную помощь, учебный отпуск, скидку на проезд в общественном транспорте, отдых в санатории и другие. Также для них работает «Пушкинская карта». По которой можно бесплатно посещать культурные мероприятия.

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