Подмосковье 24 января 2023, 17:54 Андрей Воробьев рассказал школьникам, как Подмосковье справилось с санкциями

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Школьники из Балашихи узнали, как Подмосковью удалось противостоять санкциям и сохранить стабильное экономическое состояние. О том, как действия властей и бизнеса помогли региону преодолеть трудности, им рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Губернатор рассказал ученикам школ № 21 и № 16 в Балашихе, что для предпринимателей создали специальные меры поддержки.

Если ты захочешь что-то производить, то государство тебе поможет — даст землю бесплатно, деньги. Главное, чтобы была компетенция и была команда, которая поможет реализовать тот или иной вид бизнеса. Андрей Воробьев

Сейчас в Подмосковье работает 130 проектов импортозамещения. Их удалось создать, в том числе, благодаря сильным командам предпринимателей.

«Конечно, ситуация непростая, но я очень надеюсь, что наши компании, которые получают прибыль, будут реинвестировать, а ребята, которые хорошо учатся, — позволят нам внедрять технологии», — подчеркнул губернатор.

В школе № 21 открыт класс с предпринимательским уклоном. Сейчас там учится много детей военнослужащих

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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