Жителям Подмосковья рассказали о строительстве учебного кластера в Долгопрудном

Уникальный образовательный кластер при физтех-лицее имени Капицы продолжают строить в Долгопрудном. Его создадут в несколько этапов. Последний из них завершат к осени 2023 года. Там откроют корпус начальной школы, мастерские, планетарий и не только.

В пресс-службе правительства Подмосковья отметили, что все работы идут по графику. В них задействовали 100 человек и 13 специальных машин.

На площадке под учебный корпус выполняют армирование и бетонирование стен первого этажа, а там, где появится кампус, идет разработка котлована.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что проект состоит из нескольких этапов. Сначала сдадут учебный корпус для начальной школы и котельную.

К сентябрю 2023 года откроют уникальный технопарк и здание кампуса для проживания. Здесь смогут учиться дети из разных уголков страны.

Здания гармонично впишут в уже существующую архитектуру физтех-лицея — его называют подмосковным Кембриджем.

Ребята увидят зоны творчества, студии звукозаписи, кабинеты с робототехникой, планетарий, коворкинг-центр, оранжереи и многое другое.