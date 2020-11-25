Лучших физиков России подготовят в Долгопрудном. Физтех-лицей примет в два раза больше учеников

Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном станет образовательным центром мирового уровня. Там создадут современный кластер. У лицея появятся новые лаборатории, лектории, а в 2023 году на базе учреждения откроют детский технопарк. Так он сможет обучить в два раза больше детей, которые станут лучшими физиками и учеными России.

Физтех-лицей имени Капицы станет аналогом сочинского «Сириуса» и еще одним флагманским образовательным проектом страны. В лицее работают преподаватели из МФТИ и педагоги, удостоенные звания «Учитель года». А председателем попечительского совета стал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Президентская инициатива по поддержке одаренных детей должна найти свое место в Подмосковье. Уникальность этой школы не только в том, что здесь ребята гуляют с членами команд России по международным олимпиадам. В физтех-лицее конкурс — четыре человека на место в старшую школу», — рассказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В лицее учатся дети из 47 регионов. Приезжие ребята живут в кампусе. Скоро появится возможность принять больше учеников, ведь школу планируют расширить. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Первое здание, которое будет реализовано в сентябре 2022 года, — это начальная школа на 425 мест. Далее в декабре 2023 года будет построено еще два здания», — подчеркнул он.

Кроме учебного корпуса, у лицея появится новое общежитие с двухместными комнатами, больше похожее на современную гостиницу, и детский технопарк. Его построят в конце 2023 года.

В технопарке будут учиться ребята из средних и старших классов. По словам первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой, сочинского «Сириуса» недостаточно, чтобы обучить всех российских школьников, которым нужно качественное дополнительное образование.

«Невозможно, чтобы это было только в Сочи, — все же не наездятся. А детей, которые нуждаются в дополнительном, в углубленном образовании, их огромное количество. И поэтому практики „Сириусов“ тиражируются в рамках нацпроекта», — пояснила Забралова.

Физтех-лицей станет академгородком, но для школьников.

«Меняется среда, и если приходят сюда интеллигентные люди жить, которые занимаются трудом таким, у них появляются дети — им надо учиться. И вот здесь круг замыкается. Для многих наших выдающихся ученых, которых мы вернули из-за границы, это будет весомый аргумент», — отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Будущее расширение лицея позволит принять в два раза больше учеников и в разы повысит количество научных достижений, а также подарит новые возможности заявить о российском образовании на мировом уровне.