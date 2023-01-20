Подмосковье 20 января 2023, 16:46 Строительство станции скорой помощи в Ногинске завершится весной

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил первый этап строительства станции скорой помощи в Ногинске (Богородский округ). Объект планируется завершить раньше запланированного срока.

Здание, в котором также будет обустроена работа станции переливания крови, строит компания «ДЗКС». После проверки застройщику были выданы рекомендации по обеспечению безопасности.

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«На данном этапе смонтированы конструкции наземной части, производится укладка фасада и внутренних инженерных систем. Окончание строительства запланировано весной 2023 года», — отметил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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С начала января в Подмосковье открылось несколько социальных объектов. Среди них пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне и новая школа на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе этого здания губернатор Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.

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